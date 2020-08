POL-AA: Ostalbkreis:

Polizeipräsidium Aalen

Essingen: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich B 29/Bahnhofstraße kam es am Dienstagabend gegen 22 Uhr zu einem Auffahrunfall. Eine 37-jährige Porsche-Lenkerin hatte zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende 43-jährige Mercedes-Lenker verkehrsbedingt bei Rotlicht angehalten hatte und fuhr auf. 3500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Diebstähle aus Pkw's im Bereich Hüttlingen und Hofen

Zwischen Montag und Dienstag kam es im Bereich Hüttlingen und Hofen zu Diebstählen aus Fahrzeugen. In Hüttlingen drang ein Unbekannter in einen verschlossenen Audi ein, der in der Haldenstraße abgestellt war und entwendete aus der Mittelkonsole etwas Kleingeld. In Hofen wurden in der Mozartstraße und Oberalfinger Straße mehrere unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und durchsucht. Aus einem dieser Fahrzeug wurde Münzgeld gestohlen. Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass gegen 3 Uhr zwei Personen in diesem Bereich unterwegs waren, von denen einer ein Fahrrad mit sich führte. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel. 07361/97960.

Aalen: Sexuelle Belästigung - Polizei sucht Geschädigte

Nachdem ein unter Alkoholeinwirkung stehender 52-jähriger polizeibekannter Mann am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr im Bereich des Gmünder Torplatzes mehrere Frauen sexuell belästigt hatte, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Da die geschädigten Frauen nicht mehr vor Ort waren werden sie gebeten, sich mit der Polizei in Aalen unter Tel. 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Abtsgmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 19 verlor am Dienstag ein Pkw-Lenker gegen 17.30 Uhr, zwischen Abtsgmünd und Wöllstein, wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dadurch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden von ca. 1000 Euro.

Bopfingen-Aufhausen: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu einem Auffahrunfall kam es am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen, als ein 22-jähriger Pkw-Lenker aus Unachtsamkeit auf den vorausfahrenden Pkw einer 69-jährigen Fahrzeuglenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt wegen eines vor ihr abbremsenden 30-jährigen Fahrzeuglenkers anhalten musste. Durch den Aufprall wurde ihr Pkw aufgeschoben.

Durlangen-Zimmerbach: Geparkten Pkw beschädigt

Beim Einbiegen von der Mörikestraße in eine Hofeinfahrt touchierte am Dienstagnachmittag ein 43-jähriger Sprinter-Lenker gegen 16.40 Uhr einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Focus. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker, zwischen Montagabend 19.45 Uhr und Dienstagnachmittag 14.30 Uhr, einen VW Passat, der im Joh.-Michael-Keller-Weg abgestellt war und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro.

Mutlangen: Parkplatzrempler

Auf einem Kundenparkplatz in der Straße In der Breite beschädigte eine 57-jährige VW-Lenkerin am Dienstag, gegen 15.50 Uhr beim Einfahren in eine Parklücke einen Ford Mondeo. 2500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Mutlangen: Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagnachmittag kam es gegen 13.50 Uhr zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen 25-jährigen Opel-Lenker, welcher in Schlangenlinien unterwegs war. Als er die Ortsdurchfahrt Iggingen in Fahrtrichtung Brainkofen befuhr, musste ein entgegenkommender Lkw-Lenker ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. In Brainkofen fuhr er teilweise auf dem rechten Gehweg und setzte seine Fahrt über Lindach nach Mutlangen fort. Der geparkte Pkw konnte kurze Zeit später vor einer Lagerhalle In der Breite festgestellt werden. Der Fahrzeuglenker gab als Grund für sein Verhalten Übermüdung an. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet zur Straßenverkehrsgefährdung um Zeugenhinweise unter Tel. 07171/3580.

