Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (AK) - Am Dienstag, dem 10.03.2020, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 30jähriger Mann aus Schloß Holte mit seinem Fahrrad den Radweg der Holter Straße in Richtung Autobahn. Am Kreisverkehr Rathausstraße wollte eine 19jährige Frau aus Schloß Holte mit ihrem Skoda vom Gelände eines Verbrauchermarktes aus nach rechts einbiegen. Dabei übersah sie den Radler, es kam zum Zusammenstoß. Der 30jährige stürzte zu Boden und verletzte sich dabei leicht. Nach Erstversorgung am Unfallort wird er selbständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand nur geringer Sachschaden.

