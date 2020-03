Polizei Gütersloh

POL-GT: BMW Aufbrüche in Friedrichsdorf - Polizei sucht dringend Zeugen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Unbekannte Täter schlugen in der Dienstagnacht (10.03.) in Friedrichsdorf zu und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen bei fünf BMW-Fahrzeugen Navigationssysteme, Lenkräder sowie weitere Fahrzeugeinbauten.

Wie auch schon bei den Pkw-Aufbrüchen in Versmold beschrieben (siehe Pressebericht vom 09.03. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4541172) verschafften sich die Täter bei vier Fahrzeugen Zutritt durch Manipulation. Bei einem Fahrzeug wurde die Seitenscheibe eingeschlagen.

Auch in Friedrichsdorf standen die Fahrzeuge geparkt an den Privathäusern. Die jeweiligen Tatorte lagen am Kormoranweg, zweimal an der Straße Zur großen Heide, am Südwestweg und am Rembrandtweg.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell