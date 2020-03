Polizei Gütersloh

POL-GT: Internistischer Notfall - 62-jähriger verstirbt in Pkw

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Montagabend (09.03., 20.17 Uhr) wurde die Polizei über einen in einer Notlage befindlichen Mann in einem Auto auf der Friedrich-Ebert Straße informiert. Zeugen hatten den Pkw des Mannes auf der Friedrich-Ebert Straße stehend bemerkt. Der auf dem Fahrersitz befindliche Mann war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr ansprechbar. Die Zeugen versuchten sofort, in den Wagen zu gelangen, indem sie die Scheibe einschlugen. Unterstützt wurden sie durch Feuerwehrkräfte, welche zufällig am Einsatzort vorbei kamen.

Als der Mann aus seinem Auto befreit werden konnte, wurde er vor Ort versorgt und anschließend in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Dort verstarb der 62-Jährige wenige Zeit später. Ersten Erkenntnissen nach, verstarb der Mann in seinem Pkw während der Fahrt aus internistischer Ursache.

Am Einsatzort fiel den Beamten ein Mann auf, welcher Fotos von den Hilfsmaßnahmen machte. Die Bilder auf dem Smartphone wurden eingesehen. Relevanter Inhalt war nicht auf den Bildern erkennbar. Der Mann erhielt einen Platzverweis durch die eingesetzten Polizeibeamten.

Das Fahrzeug des Verstorbenen wurde abgeschleppt.

