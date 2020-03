Polizei Gütersloh

POL-GT: Spiegelunfall im Begegnungsverkehr - Fahrerin flüchtet

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am Montagnachmittag (09.03., 15.30 Uhr) kollidierte ein 25-jähriger VW Golf-Fahrer im Begegnungsverkehr auf dem Lippstädter Weg in Stukenbrock-Senne mit einer bislang unbekannten Skoda-Fahrerin.

Bei der Kollision in einem bauartbedingt verengten Bereich des Lippstädter Weges wurden die jeweiligen Außenspiegel der Fahrzeuge beschädigt. Der VW Golf-Fahrer sowie die Skoda-Fahrerin hielten zunächst an. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung stieg die Skoda-Fahrerin wieder in ihr Auto und fuhr davon, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen und eine Schadensregulierung zu gewährleisten.

Dem VW Golf-Fahrer gelang es noch ein Foto des flüchtigen Skoda zu machen.

Ein Strafverfahren sowie dementsprechende Ermittlungen zu der Skoda-Fahrerin wurden eingeleitet und dauern an.

