Polizei Gütersloh

POL-GT: Pkw-Aufbrüche in Versmold - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - In der Nacht von Donnerstag (05.03.) zu Freitag (06.03.) kam es im Stadtgebiet Versmold zu fünf Pkw-Aufbrüchen, bei denen es zu Entwendungen von Navigationssystemen sowie auch Lenkrädern gekommen ist.

Die Täter verschafften sich in der Mehrzahl der Fälle Zutritt in die Fahrzeuge durch Manipulation der Türschlösser. In einem Fall wurde eine Scheibe eingeschlagen um in das Fahrzeug zu gelangen. Grundsätzlich wurden in dieser Nacht ausschließlich BMW-Fahrzeuge angegangen.

Die Tatorte liegen an der Ringallee, an der Straße Wittengarten, am Flachsweg sowie an den Straßen Ostendorfs Hof und Kaupmanns Kamp. An allen Tatorten parkten die Fahrzeuge vor Privathäusern.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

