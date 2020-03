Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Kiosk

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - In der Montagnacht 09.03., 04.00 - 04.30 Uhr) versuchten unbekannte Täter in einen Kiosk an der Haller Straße in Isselhorst einzubrechen.

Ein aufmerksamer Zeuge hörte ein lautes Knallgeräusch und verständigte kurz darauf die Polizei. Die Einbrecher scheiterten bei dem Versuch in den Kiosk zu gelangen, als sie versuchten ein Schaufenster aufzuhebeln und flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um den angegebenen Tatzeitraum am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtigte Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell