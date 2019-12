Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Missachtung der Vorfahrt endet in Körperverletzung und Beleidigung (54/0512)

Speyer (ots)

05.12.2019, 20:30 Uhr

Der Streit um eine Verkehrssituation entlud sich am Donnerstag gegen 20:30 Uhr in der Landwehrstraße in einer handfesten Auseinandersetzung der Streitbeteiligten. Vorausgegangen war ein Vorfahrtsverstoß eines 35-jährigen Pkw-Fahrer, der von der Brunckstraße auf die Landwehrstraße einfuhr. Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer auf der Landwehrstraße, der sich hierdurch gestört fühlte, blendete dem 35-Jährigen daraufhin mehrfach auf und hupen ihn an. Dies fasste der 35-Jährige seinerseits als Provokation auf. Die beide Fahrzeuge wurden dann in der Landwehrstraße angehalten wo es zunächst zu gegenseitigen Beleidigungen kam. Danach entwickelte sich ein Handgemenge, bei welchem 35-jährige von seinem Kontrahenten aufs Ohr geschlagen wurde und dieser ebenfalls versucht haben solle, den 20-Jährigen zu schlagen. Zudem sollen zwei 19-Jährige Mitfahrer des 20-Jährigen den 35-jährigen geschubst und getreten haben. Vor Ort konnten die Streitenden durch die Polizei getrennt werden. Gegen sie wurden Strafverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und versuchter Körperverletzung eingeleitet.

