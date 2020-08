Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebstahl in Juweliergeschäft

Stuttgart-Ost (ots)

Vier unbekannte Frauen haben am Samstag (15.08.2020) in einem Juweliergeschäft an der Neckarstraße eine hochwertige Kette gestohlen. Die Täterinnen betraten gegen 14.05 Uhr den Laden, in dem gerade weitere Kunden bedient wurden. Drei der Frauen platzierten sich so, dass ihre Komplizin unbemerkt eine Vitrine öffnen und eine Kette an sich nehmen konnte. Anschließend verließen sie den Juwelier wieder, ohne etwas gekauft zu haben. Der Inhaber bemerkte den Diebstahl erst einige Zeit später. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell