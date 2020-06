Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200618 - 0595 Frankfurt-Sachsenhausen: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Kind - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(lu) Gestern Morgen (17.06.2020) kam es im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 13-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 08:20 Uhr befuhr der Junge mit seinem Fahrrad die Holbeinstraße in Richtung Innenstadt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand missachtete der Fahrer eines grauen Skoda Roomster an der Kreuzung Nordheimstraße/ Holbeinstraße/ Schwanthaler Straße die Vorfahrt des Fahrradfahrers. Der Pkw soll zuvor die Nordneimstraße in Richtung Schwanthaler Straße befahren haben. Der 13-Jährige wich zunächst aus, kollidierte in der Folge jedoch mit dem Pkw und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Im Anschluss an den Verkehrsunfall soll der Fahrer des Pkw zwar ausgestiegen sein, sich jedoch, ohne den Pflichten eines Unfallteilnehmers nachzukommen, von der Unfallstelle entfernt haben.

Der Fahrer des grauen Skoda Roomster wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 165cm groß, korpulente Statur, auffällige Warze auf der Wange.

Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem beschriebenen Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 - 755 10800 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

