POL-PDMY: Pressemeldung der PI Bad Neuenahr-Ahrweiler für das Wochenende 09.-11.08.2019

Anhänger aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten zunächst unbekannte Täter auf dem Ahrweiler Markplatz vergeblich einen dort abgestellten Anhänger aufzubrechen. Zudem wurde anschließend ein weiterer, ebenfalls dort abgestellter, Anhänger mit darin befindlicher Licht- und Tontechnik vom Marktplatz bis zur Adenbachhütte geschleppt und anschließend dort aufgebrochen. Entwendet wurde jedoch aus dem Anhänger durch die Täter, welche über ein Zugfahrzeug verfügt haben müssen, nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Ahrweiler unter der Rufnummer 02641/974-0 entgegen.

Randalierende Jugendliche

Am Freitagabend, gegen 23:15 Uhr, wurden der PI Ahrweiler durch einen Anwohner mehrere Jugendliche mitgeteilt, welche im Stadtteil Bachem Mülltonnen und Verkehrsschilder umgeworfen hatten. Im Bereich des Bachemer Sportplatzes konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung eine Gruppe junger Männer im Alter von 20-22 Jahren angetroffen werden. Diese verhielt sich gegenüber den Beamten teils unkooperativ und aggressiv. Einem ausgesprochenen Platzverweis wollte man nicht nachkommen, so dass Beamte aus Remagen zur Unterstützung angefordert werden mussten. Ein alkoholisierter Heranwachsender aus Brohl, beleidigte die Polizisten fortwährend und schlug plötzlich auf einen seiner Mitstreiter ein, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste.

