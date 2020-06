Polizei Gütersloh

POL-GT: Zeugenaufruf nach Belästigung in Versmold

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Anfang Mai (04.05., 20.00 Uhr) kam es auf dem Schulgelände an der Schulstraße zu einer Belästigung. Eine 13-Jährige ging in der Nähe der Straße Aabach über den Schulhof. Als sie auf drei ihr bekannte Männer/ Jugendliche (16, 18 und 20 Jahre alt) traf, kam es zunächst zu einem Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung fassten zwei der Männer die 13-Jährige und der 16-jährige berührte sie währenddessen unsittlich. Nachdem sie von ihr abließen, ging sie nach Hause. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei Gütersloh sucht einen Tatzeugen. Während der Tat soll ein Herr auf einem Fahrrad an dem Schulgelände entlanggefahren sein. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

