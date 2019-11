Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 041119-978: Einbrecher kamen zur Tageszeit

Waldbröl (ots)

Am vergangenen Donnerstag (31. Oktober) sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Straße Patschensteg eingestiegen; sie entkamen mit Bargeld und Schmuck. Bei dem Einbruch, der sich zwischen 08.30 und 13.00 Uhr zugetragen hat, hebelten die Täter die Hauseingangstüre auf. Im Haus durchwühlten sie mehrere Schränke und nahmen Schmuck, Bargeld, eine Sonnenbrille sowie Parfüm an sich. Wer im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

