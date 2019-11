Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 031119-974: Einbrecher blieben ohne Beute

Wiehl (ots)

In den Schlafzimmerschränken eines Einfamilienhauses in der Höhlenstraße haben Eindringlinge am Donnerstag (31.Oktober) nach Wertgegenständen gesucht.

Im Zeitraum zwischen 15:20 Uhr und 22 Uhr versuchten die Täter zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Als dies misslang schlugen sie mit einem Stein ein Loch in die Scheibe der Terrassentür. Auf diesem Weg gelangten sie ins Haus. Nach bisherigen Erkenntnissen machten sie keine Beute.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

