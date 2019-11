Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 021119-972: Mofafahrer übersehen - schwerverletzt

Gummersbach-Bernberg (ots)

Gegen 11:30 Uhr beabsichtige ein 70-jähriger mit seinem BMW vom Zeisigpfad nach links auf den Nordring einzubiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtberechtigten 16-jährigen Mofafahrer, welcher den Nordring in Richtung Dümmlinghauser Straße befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zu Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 16-jährige wurde durch den Unfall schwerverletzt und wurde durch den hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 7500.- Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Nordring für etwa 1 Stunde gesperrt werden.

