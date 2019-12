Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (12.12.2019), gegen 19.50 Uhr, ist es an der Glücksburger Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer war auf dem Nordwestweg unterwegs und wollte nach links in die Glücksburger Straße, Richtung Rheiner Straße, abbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines Fahrradfahrers, der aus Richtung Rheiner Sraße kommend auf der Glücksburger Straße fuhr. Der Pkw traf das Fahrrad am Hinterrad. Der Fahrradfahrer stürzte und verletzte sich. Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Fahrzeug war schwarz und hatte ein Stufenheck. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

