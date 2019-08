Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Harthausen - Doppelter Ladendiebstahl (61+62/1408)

Harthausen (ots)

14.08.2019, 20:10 Uhr

Eine Angestellte eines Supermarktes in Harthausen beobachtete am Mittwoch kurz nach 20 Uhr eine 18jährige dabei, wie sie im Supermarkt ein Haarpflegeprodukt aus der Verkaufsverpackung entnahm und dieses in ihre Handtasche legte. Als sie danach versuchte, das Geschäft ohne Bezahlung zu verlassen, wurde sie mit der Tat konfrontiert und händigte den entwendeten Gegenstand aus. Die polizeiliche Durchsuchung brachte bei ihr kein weiteres Diebesgut zum Vorschein.

Allerdings konnte der Inhalt einer weiteren leeren Verpackung aus dem Supermarkt bei ihrem 24jährigen, männlichen Begleiter aufgefunden werden. Dieser wird sich nun wegen des Diebstahls eines Feuerzeugs aus dem Supermarkt verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell