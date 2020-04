Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200406.3 Diekhusen-Fahrstedt: Einbruch in Schuppen

Diekhusen-Fahrstedt (ots)

In der vergangenen Woche ist es in Diekhusen-Fahrstedt zu einem Einbruch in einen Schuppen gekommen. Der Täter erbeutete unter anderem einen Elektro-Rasenmäher, die Ermittlungen der Polizei laufen.

Im Zeitraum vom 31. März 2020 bis zum 2. April 2020 verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Schuppen auf einem Grundstück in der Hauptstraße. Er entwendete unter anderem einen rot-gelben Elektro-Rasenmäher und Lautsprecherboxen. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Nach einem Zeugenhinweis ist es nicht auszuschließen, dass ein Dithmarscher für die Tat verantwortlich ist. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

Merle Neufeld

