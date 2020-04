Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200406.2 Itzehoe: Auto besprüht

Itzehoe (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Samstag hat ein Unbekannter ein auf einem Itzehoer Parkplatz abgestelltes Auto mit Sprühfarbe verunstaltet - die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Der Geschädigte parkte seinen Opel in der Nacht um 01.20 Uhr auf dem Parkplatz der Malzmüllerwiesen in der Schumacherallee auf Seite des Wochenmarktes. Als er am Samstagmittag zu dem Astra zurückkehrte, bemerkte er das Kürzel OZ, das mit brauner Farbe auf die Frontscheibe geschrieben war. Hinweise auf den Schmierfinken gibt es bis jetzt keine. Der Schaden dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Zeugen sollten sich bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

