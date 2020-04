Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200403.3 Itzehoe: Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Itzehoe (ots)

Donnerstagmorgen hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der auf einem Kleinkraftrad unter dem Einfluss von Drogen und ohne Führerschein unterwegs gewesen ist. Er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen.

Um 07.45 Uhr kontrollierten die Beamten am Ostlandplatz einen 27-jährigen Rollerfahrer. Der gab an, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Zudem ließen körperliche Merkmale vermuten, dass der Itzehoer vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Einen Drogenvortest konnte der Beschuldigte nicht absolvieren, so dass ein Polizist die Entnahme einer Blutprobe anordnete. Zuletzt, so der Verkehrsteilnehmer, habe er am vergangenen Wochenende Kokain eingenommen. Sein Fahrzeug musste der 27-Jährige erst einmal stehenlassen - ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss,

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell