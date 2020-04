Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200403.2 Itzehoe: Versuchter Einbruch

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Donnerstag ist es in der Itzehoer Innenstadt zu einem versuchten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft gekommen. Der Täter richtete einen Schaden an, machte allerdings keine Beute.

Vermutlich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags versuchte ein Unbekannter die Eingangstür zu dem Markt in der Feldschmiede aufzuhebeln. Das Vorhaben scheiterte, so dass der Einbrecher unverrichteter Dinge wieder verschwand. Der Sachschaden, den der Eindringling anrichtete, dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Zeugen, die in der Tatnacht Verdächtiges bemerkt haben, sollten sich an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

