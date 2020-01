Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.01.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Totalschaden als Unfallfolge

Ein Totalschaden war die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag. Hierbei befuhr ein 19-Jähriger die Straße Im Sichert in Öhringen und wollte nach links in die Verrenberger Straße abbiegen. Dabei übersah er wohl den von rechts kommenden 36-jährigen PKW-Lenker, welcher durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß der beiden PKWs verhindern konnte. Aufgrund der nassen Fahrbahn und einer möglicherweise überhöhten Geschwindigkeit, konnte der 36-Jährige jedoch den Aufprall auf ein Reklameschild des dort ansässigen Autohauses nicht verhindern. Hierbei entstand bei dem PKW Totalschaden. Ein Rettungswagen fuhr ebenfalls zur Unfallstelle, verletzt wurde jedoch niemand.

Bretzfeld: Autofahrer verschwindet nach Unfall

Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr. Innerhalb dieses Zeitraums parkte eine 81-Jährige ihren Renault auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Burgwiesenstraße im Bretzfelder Ortsteil Rappach. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken wurde dieser PKW von einem anderen Autofahrer beschädigt, welcher jedoch wegfuhr. Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, diese dem Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

Künzelsau: Fahrzeug macht sich selbstständig

Im Krankenhaus endete die Autofahrt für eine 61-Jährige in Künzelsau. Diese befuhr mit ihrem PKW die Langenburger Straße in Richtung Amrichshausen. Auf Höhe der Einmündung Garnberg hörte sie ihr Handy klingeln, weshalb sie vorbildlich in der dortigen Haltebucht zum Telefonieren anhielt und ausstieg. Die Frau vergaß jedoch die Handbremse des Fahrzeugs anzuziehen, weshalb dieses zu rollen begann. Hierbei stürzte die Frau und das Fahrzeug rollte über deren Beine. Erst an der Leitplanke kam das Fahrzeug zum Stillstand. Sachschaden entsand nicht. Jedoch musste die Frau leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Künzelsau: Einbruch in Jugendhaus

Zu einem Einbruch in das Künzelsauer Jugendhaus, im Lipfersberger Weg, kam es innerhalb der letzten Tage. Im Zeitraum von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Montag, 17.45 Uhr, wurde das Fenster mit einem Werkzeug aufgehebelt. Entwendet wurde offenbar nichts, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Es wird gebeten, Hinweise zu den Einbrechern und dem Tathergang dem Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Neuenstein: Unfallverursacher gefunden

Am Montagabend konnte eine Unfallflucht aufgeklärt werden. Auf der A6 in Richtung Nürnberg touchierte ein 55-jähriger PKW-Fahrer einen LKW beim Überholen und fuhr davon. Der 48-jährige LKW-Fahrer rief daraufhin die Polizei. Noch während die Polizeibeamten den LKW-Fahrer befragten, wurde durch Polizeibeamte des Polizeireviers Schwäbisch Hall ein beschädigtes Fahrzeug festgestellt. Es handelte sich hierbei mit hoher Wahrscheinlichkeit um den Verursacher des Unfalls. Dieser war jedoch sichtlich betrunken, weshalb er zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus nach Schwäbisch Hall gebracht wurde. Der Führerschein des Mannes wurde noch vor Ort beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1013

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell