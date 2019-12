Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Auto wieder da

Ein grauer Hyundai, den die Polizei seit Freitag in Heidenheim suchte, ist wieder aufgetaucht.

Ulm (ots)

Zeugen entdeckten den Wagen über Weihnachten in einem Heidenheimer Parkhaus. Sie erinnerten sich an die Suchmeldung der Polizei nach dem Wagen und verständigten das Revier. Die Beamten setzten sich mit den Eigentümern in Verbindung, damit sie den Wagen wieder holen können.

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4476996), hatte am Freitag vor Weihnachten eine Seniorin zunächst ihren Mann vermisst. Die Polizei brachte sie nach Hause, wo gleich darauf auch der Ehemann auftauchte. Doch das Auto der Beiden war weg. Sie hatten es in Heidenheim geparkt und wussten nicht mehr wo.

