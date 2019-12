Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Suche nach Anhänger erfolgreich

Nicht lange fehlte in Altheim seit Weihnachten ein Wohnwagen.

Donnerstagabend meldete der Eigentümer den Diebstahl bei der Polizei. Seit Mittwochabend muss jemand den Anhänger von dem Grundstück am Alten Dollenhofweg gestohlen haben, so der Mann gegenüber der Polizei. Dazu knackte der Dieb offenbar das Schloss, mit dem der Wohnwagen gesichert war. Die Polizei nahm sofort die Ermittlungen auf und suchte nach dem Wohnwagen. Auch der Eigentümer nahm die Suche auf und veröffentlichte eine Notiz im Internet. Dank dessen meldete sich am frühen Freitag ein Zeuge, der den Wohnwagen entdeckt hatte. Er war ihm in der Enhofer Straße in Wilflingen aufgefallen. Dort holte der Eigentümer den Anhänger wieder ab. Die Ermittlungen der Polizei nach dem Dieb dauern noch an. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Auch Anhänger haben einen Wert und sollten deshalb gegen Diebstahl gesichert werden. Dazu gibt es im Fachhandel massive Sicherungen für die Kupplung. Daneben müssen aber auch massive Schlösser oder Ketten verwendet werden, um die Fahrzeuge an einen festen Gegenstand anzuschließen. Mehr Tipps dazu gibt die Polizei in den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen, die unter www.polizei-bw.de zu finden sind.

