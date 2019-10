Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schreckschusswaffe in Supermarkt abgefeuert

Mainz (ots)

Freitag, 11.10.2019, 11:10 Uhr

In einem Supermarkt in Kirchheimbolanden sind am Freitagmorgen gegen 11:10 Uhr Schüsse gefallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat ein 37-Jähriger Mann den Supermarkt betreten und dort Alkohol konsumiert. Nachdem er von Angestellten des Marktes gebeten wurde dies zu unterlassen, soll er eine mitgeführte Schreckschusswaffe gezogen und hiermit mindestens einmal in die Luft geschossen haben. Nachdem der Marktleiter den Supermarkt umgehend räumen ließ, konnte der Mann von den eingesetzten Polizeibeamten überwältigt und festgenommen werden. Bei der Festnahme wurde von den Polizeibeamten Pfefferspray eingesetzt. Die Schreckschusswaffe konnte sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen laufen, es werden derzeit Zeugen zur Sache vernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell