Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Übergriffe auf Pferde im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz - Gemeinsamer Pressebericht des PP Mainz und der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Wie bereits veröffentlicht wurde Ende August 2019 unter Leitung der StA Bad Kreuznach bei der Kriminalinspektion Bad Kreuznach eine mehrköpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet, um bekanntgewordene Verletzungen von Pferden in Warmsroth, Bingen-Gaulsheim und Stadecken-Elsheim zu untersuchen. In diesen sowie in zwei weiteren angezeigten Fällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mainz wurden intensive kriminaltechnische Untersuchungen und medizinische Begutachtungen durchgeführt. Auch wurde seither einer Vielzahl eingegangener Hinweise nachgegangen. Bei den hier untersuchten 5 Fällen vermeintlicher Übergriffe auf Pferde haben sich bislang in 4 Fällen keine eindeutigen Hinweise auf menschliche Einwirkung auf die Tiere ergeben. Die teilweise schwersten Verletzungen haben sich als Unfälle oder auch als Folgen von Auseinandersetzungen unter den teilweise in größeren Gruppen eingezäunten Tieren herausgestellt. Lediglich in einem der untersuchten Fälle kann nach momentanem Ermittlungsstand eine vorsätzliche Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall dauern die Ermittlungen an.

