Am Freitag flüchtete ein 19-Jähriger vor der Polizei und landete bei Hinterdenkental im Graben.

Gegen 4.45 Uhr wollten Polizisten den Fahrer eines Renault in Luizhausen kontrollieren. Dessen 19-Jähriger Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete vor der Polizeistreife. Auf der B10 in Richtung Ulm setzte er seine Flucht fort. An einer Steige im Bereich Hinterdenkental verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall blieb der Fahrer unverletzt. Sein Renault war nicht mehr fahrbereit. Der 19-Jährige roch nach Alkohol. Die Polizisten brachten ihn auf ein Polizeirevier. Ein Arzt nahm dem Mann Blut ab. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hat er auch keinen Führerschein.

Die Polizei warnt: Wer mit Alkohol fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

