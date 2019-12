Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Salach - Nicht um den Schaden gekümmert

Ein VW fuhr am Donnerstag in Salach gegen einen geparkten Audi.

Ulm (ots)

Kurz nach 11.30 Uhr fuhr ein VW aus einer Parklücke in der Fränkelstraße. Dabei stieß der unbekannte Fahrer gegen einen geparkten Audi. Der Fahrer des VW kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weg. Kurze Zeit später kam der Fahrer zurück und schaute sich den Schaden an. Danach stieg der Unbekannte erneut in sein Auto und fuhr wieder weiter. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall. Er notierte sich das Kennzeichen und informierte die Polizei. Die hat die Ermittlungen aufgenommen. Den Schaden am dem Audi schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

+++++++ 2399338

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell