Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200402.8 Itzehoe: Sprayer erwischt

Itzehoe (ots)

Mittwochnachmittag hat die Polizei einen Hinweis auf zwei Personen erhalten, die die Mauer einer Eisenbahnbrücke in Itzehoe besprühen sollten. Die Beamten trafen die Männer an, die der Meinung waren, eine legale Fläche zu verzieren.

Gegen 16.00 Uhr fuhr eine Streife in den Bellerkrug, da vor Ort Sprayer am Werk sein sollten. Die Einsatzkräfte trafen an der Brücke tatsächlich auf zwei Kieler mit reichhaltigem Sprüh-Equipment, die gerade eine Mauer mit Farbe versahen. Angeblich, so der eine, sei er davon ausgegangen, es handele sich um eine zum Sprayen freigegebene Fläche. Die Polizisten stellten diverse Farbdosen und sonstige Ausstattung sicher, erteilten den beiden 24-Jährigen einen Platzverweis und fertigten eine Strafanzeige wegen der Sachbeschädigung. Der entstandene Schaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen, so die erste Schätzung der Einsatzkräfte.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell