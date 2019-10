Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Trutzhain - Scheinwerferwaschanlagen gestohlen

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Trutzhain Scheinwerferwaschanlagen gestohlen Tatzeit: 24.10.2019, 22:00 Uhr bis 25.10.2019, 10:00 Uhr

Am letzten Samstag wurde der Polizeistation Schwalmstadt ein Diebstahl von Scheinwerferwaschanlagen angezeigt.

Wie die aufnehmenden Beamten berichteten, haben unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Seilerweg aus einem schwarzen VW Golf Plus zwei Scheinwerferwaschanlagen inklusive Kunststoffverkleidung im Wert von 500,- Euro ausgebaut und entwendet. Hierbei richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von 200,- Euro an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430. Schulz, PHK - Pressesprecher -

