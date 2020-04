Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200402.6 Itzehoe: Ohne Führerschein in nicht verkehrssicherem Kleinlaster unterwegs

Itzehoe (ots)

Am Mittwochabend hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der ohne Führerschein mit einem Sprinter, der erhebliche Mängel aufwies, unterwegs war. Ergebnis war die Entstempelung des Fahrzeugs nach einer Untersuchung durch den TÜV und eine Strafanzeige für den Fahrer.

Kurz vor 22.00 Uhr bemerkten die Beamten in der Lindenstraße einen Sprinter, bei dem eine Fahrzeugseite auffällig tief hing. Sie stoppten den Fahrer, der zwar einen Führerschein vorlegen konnte, dem aber die Fahrerlaubnis bereits im Februar 2020 entzogen worden war. Bezüglich des augenscheinlichen Mangels an seinem Mercedes gab der Mann an, dass dieser erst am Mittwoch entstanden sei. Da der LKW allerdings insgesamt einen schlechten Eindruck machte, beschlagnahmten die Polizisten ihn zwecks technischer Untersuchung. Ein Sachverständiger des TÜVs stufte den Mercedes als nicht verkehrssicher ein, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten. Sie entstempelten die Kennzeichen, behielten die Zulassungsbescheinigung ein und fertigten gegen die Fahrzeughalterin aus Wrist eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Den 58-jährigen Fahrzeugführer erwartet zudem eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

