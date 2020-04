Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200402.7 Itzehoe: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Itzehoe (ots)

Am Mittwochvormittag ist es in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Müllfahrzeug und einer Fußgängerin gekommen. Die Passantin zog sich dabei schwere, jedoch nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie kam in ein Krankenhaus.

Gegen 09.20 Uhr war ein 28-Jähriger Mann mit einem Müllfahrzeug auf der Straße Grön Stell unterwegs. Er bog nach links in die Christian-Lohse-Straße ein und beabsichtigte, in Höhe der Hausnummer 26 zu halten. Hierbei passierte er eine ein Pedelec schiebende Frau, die nach derzeitigen Erkenntnissen noch vor dem Stillstand des Lasters die Fahrbahn betrat und von dem Müllwagen erfasst wurde. Die 78-Jährige geriet dabei unter das Fahrzeug und zog sich schwere Beinverletzungen zu. An ihrem E-Bike entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Bis zum Eintreffen eines Rettungswagens versorgten Ersthelfer die Seniorin, die letztlich in eine Klinik kam.

