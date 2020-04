Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200406.1 Wesselburener Deichhausen: LKW gesucht!

Wesselburener Deichhausen (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag hat ein LKW auf der Landesstraße 153 Ladung verloren und im Zuge dessen zwei Fahrzeuge beschädigt. Der Brummifahrer setzte seinen Weg unbeirrt fort, nach ihm sucht die Polizei nun.

Gegen 14.45 Uhr war eine Geschädigte hinter einem Laster auf der Hauptstraße in Wesselburener Deichhausen in Richtung des Wöhrdener Kreisels unterwegs. Plötzlich flog von dem LKW eine Wolke aus Scherben herunter und verursachte an dem Wagen der Anzeigenden einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zudem zerstörte die umherfliegende Ladung eine Scheibe eines entgegenkommenden Traktors, Schadenshöhe ebenfalls 1.500 Euro. Alle Fahrzeuginsassen blieben bei dem Vorfall unversehrt, der Lastkraftfahrer setzte seine Fahrt fort - möglicherweise hat er das Unglück gar nicht bemerkt.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Wesselburen unter der Telefonnummer 04833 / 42875 entgegen.

Merle Neufeld

