POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Einbruch in Tattoo-Studio - Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Heidelberg (ots)

In der Karlsruher Straße, in Höhe der Max-Joseph-Straße, wurde im Zeitraum von Sonntag, 18 Uhr bis Dienstag, 11 Uhr, in ein Tattoo-Studio eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen und war so ins Innere gelangt. Er durchwühlte im Studio mehrere Behältnisse, entwendete aber offenbar nichts. Anschließend ergriff er in unbekannte Richtung die Flucht. Die Höhe des Sachschadens steht bislang noch nicht fest.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

