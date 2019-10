Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Opel-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum - Frau wird verletzt in Klinik eingeliefert

Mannheim (ots)

Auf der B44 kam es am frühen Mittwochmorgen, gegen 2 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Autofahrerin verletzt wurde. Die Frau war mit ihrem Opel Corsa in Richtung Mannheim-Sandhofen unterwegs und kam kurz vor der Einmündung zur Kirschgartshäuser Straße aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Opel prallte gegen einen Baum, wurde danach wieder abgewiesen und blieb schließlich in einem Feld liegen. Die 28-Jährige wurde mit Verdacht auf einen Unterarmbruch in eine Klinik eingeliefert. Am Opel entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden.

