Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Einbruch in Warenlagen Zeugen gesucht

Helmstadt-Bargen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt in den Lagerraum eines Supermarkts im Friedhofweg und entwendete Elektrogeräte im Wert von mehr als 1.700 Euro.

Im Warenlager lud er das Diebesgut in Rollcontainer und transportierte es so an die Laderampe. Wie die Elektrogeräte weiter transportiert wurden ist bislang nicht bekannt. Die Beamten des Polizeipostens Waibstadt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Hinweisgeber, die in der Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 07263 409632 an die Ermittler zu wenden.

