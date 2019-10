Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Käfertal: Beziehungsstreit eskaliert

Mannheim-Käfertal (ots)

Am Dienstag kurz nach 17.30 Uhr geriet ein offenbar in einer Beziehung befindliches Pärchen auf einem Parkplatz in Höhe des Alten Postweg 9 in Streit.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll der 20-Jährige auf seine 20-jährige Freundin eingeschlagen haben. Ein 45-jähriger Zeuge wurde darauf aufmerksam und wollte schlichtend eingreifen. Daraufhin soll der 20-Jährige zunächst gezielt Pfefferspray gegen seine Freundin und danach gegen den Zeugen eingesetzt haben. In der Folge soll der 20-Jährige das Handy der 20-Jährigen zerstört und dieses weggeworfen haben. Die 20-Jährige ging daraufhin zu ihrem Fahrzeug, holte eine sog. Softairwaffe heraus und schoss mehrfach Plastikkügelchen auf ihren 20-jährigen Partner. Dieser wurde hierdurch nicht verletzt. Dem Zeugen gelang es die Waffe der Frau wegzunehmen, die Waffe sah einer echten Waffe täuschend ähnlich. Danach soll sich die 20-Jährige in ihr Fahrzeug gesetzt haben und dieses in etwa 300 m Entfernung geparkt haben.

Zur Begrüßung der verständigten Polizeibeamten beleidigte die 20-Jährige die Beamten. Der 20-Jährige war sichtlich aufgebracht und gab gegenüber den Beamten an, dass er zur Beruhigung erst einmal einen Joint rauchen müsse. In der Folge wurde er aggressiver, weshalb er von mehreren Beamten zu Boden gebracht wurde und zum Polizeirevier Käfertal gebracht wurde. Bei den Maßnahmen beleidigte auch er die eingesetzten Polizeibeamten. Bei einer durchgeführten Durchsuchung wurden geringe Menge von Marihuana und augenscheinlich gefälschte Rezepte für Marihuana aufgefunden.

Die 20-Jährige zeigte sich beim Eintreffen einer Rettungswagenbesatzung ebenfalls aggressiv und wollte sich ihre Augen nicht ausspülen lassen. Auch sie wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Die Frau wurde einem Facharzt vorgestellt und anschließend aus dem Gewahrsam entlassen.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden nochmals 20 Gramm Marihuana gefunden.

Insgesamt waren drei Funkwagenbesatzung eingesetzt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal u.a. wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Verdacht des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz, Verdacht der Urkundenfälschung, Sachbeschädigung und wegen Beleidigung dauern an.

