POL-MA: BAB6/AS Sinsheim/AS Wiesloch-Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Kleintransporter fährt auf Sattelzug auf, 1 Schwerverletzter, hoher Sachschaden (Pressemeldung 2)

BAB6/AS Sinsheim/AS Wiesloch-Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch kurz nach 05.30 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Wiesloch-Rauenberg in Höhe Dielheim zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Lkw mit Kipper die rechte Fahrbahn und musste in Folge zähflüssigen Verkehrs bis auf Schrittgeschwindigkeit sein Fahrzeug abbremsen. Ein Kleintransporter erkannte offenbar die Situation zu spät und fuhr dem vor ihm fahrenden Lkw mit Kipper nahezu ungebremst auf.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde hierbei eingeklemmt und musste von Rettungskräften aus seinem Transporter befreit werden. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelgenes Krankenhaus transportiert. Ein Hund, der sich im Transporter befand, wurde nicht verletzt, er wurde durch die Feuerwehr einem Tierheim überstellt.

Die rechte Fahrbahn wurde durch den Unfall beschädigt und musste repariert werden, die Reparaturarbeiten wurden um 10.20 Uhr beendet, alle Fahrbahnen wieder freigegeben.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 25.000 Euro.

Durch die zeitweise Vollsperrung beider Richtungsfahrbahnen kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Es ergaben sich Hinweise, dass der Kleintransporter bereits vor dem Unfall eine auffällige Fahrweise an den Tag legte. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde dem Kleintransporterfahrer eine Blutprobe entnommen um dessen Verkehrstüchtigkeit zu überprüfen.

Insgesamt waren acht Funkstreifenwägen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

