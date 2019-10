Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Einbruch in Mehrfamilienhaus. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt?

Mannheim-Oststadt (ots)

Am Dienstag zwischen 08.40 Uhr und 19 Uhr brachen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Spinozastraße zwischen Otto-Beck-Straße und Leibnizstraße ein.

Der oder die Täter hebelten die Hauseingangstür auf und verschafften sich in der Folge Zutritt zu einer Wohnung. Als die Wohnungsinhaberin zu ihrer Wohnung zurückkam, bemerkte sie die aufgebrochenen Türen und verständigte die Polizei. Aus der Wohnung wurde ein Schmuckkästchen mit Schmuck im geringen Wert entwendet.

Zeugen des Einbruchs und oder Personen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0621 174 4444 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Christoph Kunkel

Telefon: 0621 174-1104

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

