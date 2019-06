Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Merklingen - Polizei sucht Pferd und Reiter

Sorgen machte sich eine Frau am Mittwoch bei Merklingen.

Ulm (ots)

Gegen Uhr 10.30 Uhr rief eine Zeugin die Polizei: In der Nähe der A8 habe sie ein Pferd mit einem Sattel gesehen. Ohne Reiter sei es davongerannt. Nun mache sie sich Sorgen, dass dem Reitenden etwas zugestoßen sei. Die Polizei suchte mit einem Großaufgebot nach dem Pferd und einer Person, die vom Roß gefallen sein könnte. Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Kräfte am Boden bei der Fahndung. Die lief bis in die Nachmittagsstunden. Ein Pferd oder eine verletzte Person fanden die Polizisten nicht. Gegen 14 Uhr stellte sie ihre intensiven Fahndungsmaßnahmen ein.

