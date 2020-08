Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiate Ladendiebin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine Unbekannte hat am Montag (17.08.2020) in einem Supermarkt an der Böblinger Straße Lebensmittel gestohlen und bei ihrer anschließenden Flucht einen 21-jährigen Angestellten leicht verletzt. Die unbekannte Frau ging gegen 15.05 Uhr in dem Lebensmittelgeschäft zur Kasse, um ein paar Getränke zu bezahlen. Der Angestellte bemerkte mehrere Lebensmittel in einer Papiertüte und forderte sie auf, diese Gegenstände ebenfalls zum Bezahlen auf das Kassenband zu legen. Daraufhin nahm die Täterin die Getränke an sich und flüchtete aus dem Laden. Der 21-Jährige nahm die Verfolgung auf und holte die Unbekannte im Bereich des Marienplatzes ein, wo er sie festhielt. Die Frau riss sich mehrfach los und schlug dem Mann ins Gesicht, so dass er von einer weiteren Verfolgung absah. Die Täterin wird beschrieben als 35 bis 40 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und mit roten Haaren. Sie trug einen schwarzen Pullover, schwarze Leggins und eine schwarze Basecap. Sie soll am Handgelenk tätowiert gewesen sein und eine Papiertasche dabei gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

