Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Ladendieb kleidet sich ein

Hamm-Mitte (ots)

Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Soest konnte am Donnerstag, 9. Januar, im Allee-Center als mehrfacher Ladendieb überführt werden. Der Detektiv eines Bekleidungsgeschäftes stoppte den jungen Mann gegen 17 Uhr am Ausgang des Geschäftes. Gemeinsam mit der hinzugerufenen Polizei konnten in seinem Rucksack zwei hochwertige Jacken als Diebesgut aufgefunden werden. Bei genauerer Betrachtung seiner aktuellen Bekleidung stellten die Beamten fest, dass sowohl die Jacke als auch der Pullover des Ladendiebs offensichtlich von ihm kurz vorher geklaut wurden. An beiden Teilen hingen noch die Preisetiketten aus zwei weiteren Geschäften. Insgesamt hatte sein Diebesgut einen Wert von 700 Euro. Der 18-Jährige wurde festgenommen und zur Polizeiwache gebracht.(hei)

