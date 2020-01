Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Hamm-Süden (ots)

Zwei Frauen wurden am Donnerstag, gegen 15.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße leicht verletzt. Eine 70-Jährige befuhr die Richard-Wagner-Straße mit einem Ford Focus in östliche Richtung. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 52-Jährige mit einem Kia Picanto von der Fritz-Reuter Straße nach links auf die Richard-Wagner-Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Frauen begaben sich nach der Unfallaufnahme in ärztliche Behandlung. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15500 Euro. (ag)

