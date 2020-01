Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch

Hamm-Herringen (ots)

Am heutigen Vormittag (9. Januar), in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11.45 Uhr, wurde in ein Mehrfamilienhaus auf der Albert-Funk-Straße eingebrochen. Unbekannte Täter hebelten dort eine Wohnungseingangstür auf. Nachdem die Eindringlinge das Domizil betreten hatten, wurde Bargeld von dort entwendet. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen nicht vor, nimmt die Polizei Hamm aber unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

