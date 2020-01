Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Haftbefehle auf der Münsterstraße vollstreckt

Hamm-Heessen (ots)

Für knapp 13 Monate muß ein 20-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz in Haft. Er wurde am Mittwoch, 8. Januar, gegen 14.30 Uhr, auf der Münsterstraße von Polizeibeamten überprüft. Gleich vier Haftbefehle u.a. wegen Wohnungseinbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Sachbeschädigung lagen gegen ihn vor. Der Mann wurde in die JVA Hamm gebracht. Bei seiner Durchsuchung wurden zudem noch Betäubungsmittel aufgefunden. Jetzt erwartet den 20-Jährigen ein neues Strafverfahren.

Ebenfalls auf der Münsterstraße wurde am gleichen Tag gegen 19.30 Uhr ein 22-Jähriger aus Oelde mit seinem Fahrrad angehalten und überprüft. Gegen den Mann, der bereits in der Vergangenheit wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war, lag ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vor. Die Polizeibeamten brachten ihn in die JVA Hamm. Zudem wurde sein Fahrrad sichergestellt, da der Verdacht bestand, dass es gestohlen wurde.(hei)

