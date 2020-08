Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Barßel- Gewässerüberwachung /Überwachung des Bootsverkehrs

Cloppenburg/Vechta (ots)

Am Samstag, den 01.08.2020, zwischen 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr fanden auf den Gewässern der Gemeinde Barßel Kontrollen des dortigen Bootsverkehrs statt. Hintergrund hierfür sind eigene Beobachtungen und Hinweise aus der Bevölkerung, dass es auf den Gewässern zu Geschwindigkeitsüberschreitungen durch Sportboote gekommen war. In Zusammenarbeit mit der Wasserschutzpolizei Emden, die mit spezieller Technik ausgerüstet ist, der technischen Einsatzeinheit aus Oldenburg und der örtlichen Polizei fanden deshalb Geschwindigkeitsmessungen auf der Soeste, sowie auf dem Nordloher,- und Barßeler Tief statt. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 9 Boote kontrolliert. Keines der gemessenen Boote überschritt die zugelassenen Geschwindigkeiten. Trotz des erfreulichen Ergebnisses wird es in unregelmäßigen Abständen auch zukünftig gleichgelagerte Kontrollaktionen geben.

