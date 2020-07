Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: 23-jähriger Tatverdächtiger nach Messerangriff auf seine 20-jährige Frau festgenommen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Heidelberg: (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg durch das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 23-jährigen Mann erlassen. Er steht im dringenden Verdacht, am Samstag, kurz nach 18 Uhr, seine 20-jährige Ehefrau im Streit mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die zweijährige gemeinsame Tochter wurde ebenfalls verletzt.

Nach jetzigem Kenntnisstand fand der Angriff in einer sozialen Einrichtung im Stadtteil Rohrbach statt. Der Beschuldigte ist bislang nicht kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Es lagen im Vorfeld der Tat keine Anhaltspunkte vor, die auf eine Gefahr für Mutter und Kind hätten schließen lassen. Sowohl die Frau als auch ihre Tochter befinden sich zur medizinischen Versorgung in einer Klinik. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Dezernats für Kapitalverbrechen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

