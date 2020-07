Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstagmorgen ein Rennrad entwendet. Das Rad im Wert von mehreren tausend Euro war vor dem WieTalBad in der Straße Am Schwimmbad abgestellt worden. In der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 09:45 Uhr entwendete der Täter das mit einem Schloss gesicherte matt schwarze Fahrrad. Sowohl das Gestell, der Lenker, Sattel, Satteltasche und Griffe sind komplett schwarz. In einem dunklen grau ist der Schriftzug "Canyon" am oberen Teil des Rahmens zu erkennen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon: 06222-57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

