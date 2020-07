Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht

Zeugen gesucht!

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Das Polizeirevier Wiesloch sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag in der Zeit von 18:50 Uhr bis 19:55 Uhr in der Straße "Am Schwimmbad" ereignet hat. Der Halter eines Audi befand sich in diesem Zeitraum beim Einkaufen in einem dortigen Baumarkt und einem Lebensmittelmarkt, sodass die Parkplätze beider Märkte als Tatörtlichkeit in Betracht kommen. Der Audi wurde im hinteren rechten Bereich, vermutlich von einem roten Fahrzeug, gestreift und dadurch beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Wiesloch unter der Rufnummer 06222/5709-0 entgegen.

