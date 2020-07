Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Serie von Autoaufbrüchen setzt sich fort - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Die Serie von Autoaufbrüchen im Bammentaler Ortsteil Reilsheim setzte sich in der Nacht von Sonntag auf Montag fort. Am Montagmorgen mussten mehrere Anwohner des Paul-Lincke-Wegs feststellen, dass in ihre vor den jeweiligen Wohnanwesen abgestellten Fahrzeuge eingebrochen wurde. Sämtliche Fahrzeuge wurden durchwühlt, ob jedoch etwas entwendet wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Ein Tatzusammenhang mit weiteren gleichgelagerten Fällen am Wochenende ist aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe anzunehmen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

